Le Hamas annonce la mort de 7 otages «dont 3 étrangers» dans le bombardement israélien de Jabaliya

29.10 Plus de 8 000 Palestiniens, «dont la moitié sont des enfants», ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le ministère de la Santé du Hamas. Côté israélien, plus de 1 400 personnes ont été tuées dans le pays, essentiellement des civils et la majorité le jour de l'attaque du Hamas, selon les autorités locales.