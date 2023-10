Sept Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

Les heurts entre Palestiniens et soldats israéliens sont quotidiens en Cisjordanie occupée.

En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, quatre personnes ont été tuées «lors d'une attaque de l'occupation (Israël, NDLR) dans le camp de réfugiés de Nour Shams» (nord), a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Il avait plus tôt annoncé la mort d'un adolescent de 16 ans dans ce même camp.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ce bilan dans l'immédiat. «Les soldats continuent d'opérer dans le camp pour contrer des activités terroristes», a-t-elle dit dans un communiqué. Ailleurs, un adolescent de 17 ans a été tué par balles dans le camp de Dheisheh, près de Bethléem, et un homme de 32 ans a été tué à Budrus, à l'ouest de Ramallah.

Plus de 3800 Palestiniens tués en 2023

A Budrus, l'armée israélienne a dit que des «cocktails Molotov et d'autres objets» avaient été lancés en direction de ses soldats et que des pneus et des poubelles avaient été incendiés, poussant les troupes à ouvrir le feu. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes ont mené des centaines d'arrestations à travers la Cisjordanie, notamment de membres présumés du Hamas.