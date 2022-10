Soirée agitée : Sept personnes impliquées dans une rixe à Luxembourg

En essayant de séparer les personnes en colère, une bagarre a éclaté. La femme a résisté aux injonctions et à la tentative d'immobilisation et a commencé à frapper le thorax d'un agent. Les policiers ont eu du mal à la faire sortir, car elle se laissait tomber au sol et serrait cette fois les jambes de l'agent avec ses bras. Il a fallu des renforts pour la menotter et la mettre dans le fourgon.