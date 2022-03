Sept tifosi arrêtés pour comportements violents

Des supporteurs italiens ont été arrêtés dimanche avant le match AS Rome-Naples, lors d'incidents qui se sont notamment traduits par le saccage d'un train.

«Il n'est pas tolérable que de tels épisodes se produisent, et en plus nous n'en sommes qu'à la première journée du Championnat», a vivement réagi dans la presse lundi le ministre de l'Intérieur, Roberto Maroni.

Dimanche matin à la gare de Naples, les forces de l'ordre ne réussisent pas à contenir une foule de supporteurs, estimée à plus d'un millier par la presse et pour la plupart non munie de billets, qui prend d'assaut un train pour Rome où se joue le match, chassant la plupart des passagers qui s'y étaient déjà installés.