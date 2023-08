A Forbach: Séquestrée pendant 12 ans? La version de la femme remise en doute

En France, la garde à vue de l’homme accusé, par sa femme, de l’avoir séquestrée depuis 2011 à Forbach (Moselle) va être prolongée, bien que les premiers éléments dévoilés, ce lundi, par le procureur de Sarreguemines Olivier Glady n’évoquent plus un enfermement. L’Allemand de 55 ans, interpellé lundi, à 6h, au domicile du couple, a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour séquestration, viols aggravés, actes de torture et de barbarie.