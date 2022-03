Tennis - Cincinnati : Serena Williams dominée par Azarenka

L'Américaine, N.1 mondiale, a été battue dimanche en finale du tournoi WTA de Cincinnati (dur) par la Bélarusse (N.2) sur le score de 6-2, 2-6, 6-7 (6/8) en 2h30.

La cadette des soeurs Williams, qui restait sur deux titres consécutifs (Bastad, Toronto), jouait sa dixième finale de la saison mais n'est pas parvenue à s'adjuger son neuvième titre de l'année dans le cadre d'un tournoi qu'elle n'a encore jamais remporté. Elle a pourtant rapidement empoché (26 minutes) le premier set en profitant de nombreuses erreurs adverses mais la Bélarusse a réagi dans la seconde manche pour aller chercher son 17e titre en carrière et son premier dans l'Ohio, qui est un des tournois les plus relevés de la saison sur le circuit féminin.

Du suspense avant l'US Open

«Je suis heureuse de retrouver mon niveau après ces blessures. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'était une belle bataille, je suis contente de la façon dont je me suis battue. La prochaine fois, j'essaierai de bien jouer dès le début de la rencontre», a déclaré Azarenka, qui était N.1 mondiale en début de saison avant que Williams, 31 ans, ne la coiffe pour devenir la N.1 mondiale la plus âgée de l'histoire.