Tennis - Masters : Serena Williams est bien la reine du tennis

L’Américaine a démontré qu'elle était la reine incontestée du circuit en s'adjugeant pour la troisième fois le Masters, grâce à sa victoire (6-4, 6-3) en finale, à Istanbul, sur la Russe Maria Sharapova.

L'Américaine, N°3 mondiale, s'est déjà imposée deux fois dans cette épreuve (2001, 2009), qu'elle est à 31 ans la joueuse la plus âgée à remporter. Elle s'offre là son quatrième titre majeur cette saison, après Wimbledon, l'US Open et les jeux Olympiques. Elle confirme ainsi qu'elle est bien la meilleure joueuse au monde, même si la place de N.1 revient en cette fin de saison à la Bélarusse Victoria Azarenka, qui a fait preuve d'une grosse régularité en 2012.

La cadette des sœurs Williams est revenue cette année à son meilleur niveau, après avoir manqué près de la moitié de la saison passée pour une blessure à un pied et une embolie pulmonaire qui avait failli lui coûter la vie. «Je me sens vraiment bien, je suis ravie», a-t-elle déclaré après sa victoire. «Oui, c'est presque la meilleure saison de ma carrière. J'ai commencé lentement, ce qui m'a coûté (la place de N°1). Je serai là en 2013» Avec Serena, les chiffres donnent le vertige. Elle n'aura perdu que deux matches contre des membres du Top 8 cette saison, et elle a désormais remporté ses 18 dernières rencontres contre des joueuses du Top 5. Sa deuxième partie de saison a été exceptionnelle. Après son élimination surprise par la Française Virginie Razzano au 1er tour à Roland-Garros, elle a aligné 31 succès pour une seule défaite.