Tennis : «Serena Williams est l’égale d’Ali ou de Jordan»

Les anciennes stars John McEnroe et Chris Evert, aujourd’hui consultants sur ESPN, se sont accordés pour classer la joueuse américaine parmi les légendes du sport.

Serena Williams, qui devrait disputer à l’US Open son dernier tournoi avant de prendre sa retraite sportive, se classe aux côtés d’icônes telles que Mohamed Ali parmi les légendes du sport, se sont accordés mercredi les anciens champions John McEnroe et Chris Evert.

«Je la placerais tout là-haut, parce qu’elle a révolutionné le jeu et aussi pour l’influence qu’elle a exercée sur les femmes et les gens dans le monde entier», a argué Evert, consultante pour ESPN.

«C’est une superstar. Ce qui m’impressionne le plus, c’est son impact en dehors des courts et la façon dont elle a amené les jeunes femmes à user de leur pouvoir, à dire ce qu’elles pensent, à ne pas avoir peur», a-t-elle insisté.

McEnroe, également analyste pour le média américain, a qualifié Serena de «plus grande joueuse de tous les temps», en usant de l’acronyme «GOAT» (Greatest of All Times, la plus grande de tous les temps). «Elle s’est placée dans le panthéon, aux côtés des Billie Jean King, Mohamed Ali, Michael Jordan, Tom Brady. C’est là qu’elle se trouve. Elle est devenue l’icône des icônes».