Mariage people : Serena Williams se marie jeudi entourée de stars

La joueuse de tennis américaine va épouser le père de sa fille de deux mois avec de nombreux invités de marque, comme Beyoncé et Jay-Z.

L'athlète américaine Serena Williams s'apprête à épouser jeudi à La Nouvelle-Orléans le co-fondateur de la plateforme Reddit et père de sa fille de deux mois, Alexis Ohanian, ont rapporté People et le Daily Mail mercredi. La joueuse de tennis aux nombreux trophées et son futur époux seront notamment entourés de Beyoncé, Jay-Z, Eva Longoria et peut-être Meghan Markle, la petite amie du Prince Harry, pour cette fête facturée plus d'un million de dollars, avance le journal.