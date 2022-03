Serena Williams taquine Clijsters

L’Américaine a déclaré, en plaisantant, qu’elle devrait imiter la Belge Kim Clijsters, sa future adversaire en demies de l’US Open,et suspendre sa carrière de tennis pour avoir un bébé afin de revenir sur les courts plus rapide.

«J’ai vu à quel point elle se déplaçait bien. Il semble qu’elle est plus rapide qu’elle ne l’était avant», s'est amusée Serena avant d'ajouter: «Je me disais que je devrais peut-être avoir un bébé et comme ça je pourrais revenir plus rapide».