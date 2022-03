Lounge de Kalonji : Serge Gainsbourg: «Elisa»

Il en a 40, elle en a 20 mais à 2, ils ont entre 13 et 14 ans. Que c'est beau. On espère retrouver "Elisa" et bien d'autres chansons de Serge Gainsbourg dans le film de Joan Sfar, dans les salles francaises à partir de mercredi.