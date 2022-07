Chanson luxembourgeoise : Serge Tonnar parodie Bettel et Lenert dans son nouveau clip

LUXEMBOURG – Le chanteur luxembourgeois a sorti un premier titre de son prochain album «Oui et Amen». Le clip parodie le Premier ministre et la ministre de la Santé.

Tout au long de la crise du Covid, on a vu des conférences de presse avec la ministre de la Santé Paulette Lenert à la droite du Premier ministre Xavier Bettel. Régulièrement, ils ont fait le point sur la pandémie et les mesures pour lutter contre le virus. Autant de prises de parole que vous avez pu suivre en direct vidéo sur L'essentiel et que Serge Tonnar parodie dans son nouveau clip.

«All d'Mënsche ginn nees Bridder», qu'on pourrait traduire par «Tous les gens redeviennent frères», est le nouveau titre de Serge Tonnar, extrait de son prochain album, «Jo an Amen» («Oui et Amen») qui sera présenté à la Kulturfabrik en octobre prochain. La chanson est un acte de «réconciliation post-coronavirus, pour une société qui ne parvient pas à guérir des blessures des dernières années», explique le chanteur.

Selon lui, pour réconcilier une société fracturée, «la recette est simple: s'excuser, pardonner et aimer». La chanson, qui prend donc des accents ironiques par moment, est aussi une ode à la fraternité. «Malheureusement, les humains ne deviennent pas seulement frères et sœurs, ils font des guerres, déplacent la réalité» et créent une «catastrophe écologique et économique». Face à tout ça, «il ne vous reste que l'humour», selon Tonnar.