Nouveau patron d'UBS: Sergio Ermotti, le «George Clooney de la place financière» qui se rêvait footballeur

Rappelé aux commandes d’UBS pour mener à bien la méga-fusion avec Credit Suisse, Sergio Ermotti, 62 ans, est un banquier au parcours hors normes, passé d’apprenti à deux fois patron de ce qui va devenir un colosse bancaire. Surnommé le «George Clooney de la Paradeplatz», le quartier des banques à Zurich, ce patron toujours élégant et impeccablement coiffé, s’est forgé une solide réputation pour avoir redressé UBS après la crise financière de 2008. Il va reprendre une seconde fois la direction d’UBS à l’issue de l’assemblée générale annuelle le mercredi 5 avril.

Enfant il «rêvait d’une carrière dans le football», mais s’est imposé «comme un des banquiers les plus talentueux de sa génération», a commenté le quotidien zurichois NZZ à l’annonce de son retour. À 15 ans, il avait quitté l’école, non pas pour chausser des crampons, mais pour entrer comme apprenti à la banque Cornèr à Lugano, sa ville d’origine, près de la frontière avec l’Italie. Dès lors, il a connu un parcours fulgurant, qui fait la fierté du système d’apprentissage suisse où un doctorat n’est pas le seul sésame d’une grande carrière.

«Habitué à jouer les pompiers»

Après un passage chez Citigroup, il gravit les échelons de la banque américaine Merrill Lynch entre 1987 et 2004, complétant sa formation au fil de sa carrière par un programme de management à l’université britannique d’Oxford. En 2005, il rejoint pendant cinq ans la banque italienne UniCredit, où il dirige notamment la division de marchés et de banque d’investissement, avant de se voir confier la direction d’UBS, la plus grande banque de Suisse, de 2011 à 2020. En 2021, il est élu président du réassureur Swiss Re.