Sergio Rico est toujours dans un état grave

Le gardien espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Rico, victime d'un accident de cheval le 28 mai, se trouve toujours dans un état grave et a été remis sous sédation après avoir été progressivement mis en réveil depuis quelques jours, ont annoncé vendredi des sources à l'hôpital de Séville. Sergio Rico a été «remis sous sédation et reste dans un état grave, admis à l'unité de soins intensifs», ont-elles précisé. Les médecins «continuent d'être vigilant et de suivre son évolution».