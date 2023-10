Après la reine d’Angleterre, Netflix s’intéresse à JFK

Le succès phénoménal de «The Crown», dont la sixième et dernière saison sera proposée en deux parties les 16 novembre et 14 décembre 2023, a donné des idées à Netflix. Selon les renseignements obtenus par «Variety», la plateforme souhaite adapter la recette de la série racontant la vie d’Elizabeth II et de sa famille pour retracer l’existence d’un autre illustre personnage: John Fitzgerald Kennedy. Les informateurs du magazine américain ont indiqué que Netflix considérait ce futur feuilleton comme une version américaine de «The Crown» compte tenu de l’influence qu’a eue la famille Kennedy dans l’histoire des États-Unis.

La série, actuellement en phase de développement, sera une adaptation de «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956», une biographie du 35e président américain écrite par l’historien américano-sudéois Fredrik Logevall et publiée en 2020. Ce livre, qui s’intéresse à JFK de sa naissance à son premier mandat de sénateur de l’État du Massachussetts, est le premier des deux tomes prévus par Logevall pour couvrir l’entier de la vie de celui qui fut assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas.