Guerre en Ukraine : «Sérieusement, qu’est-ce que vous faites encore ici avec les enfants?»

Malgré des combats et bombardements accrus et les exhortations des policiers ukrainiens, des civils refusent d’évacuer les zones proches de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine.

Natalia Georgiyevna, 70 ans, dans le sous-sol d'un jardin d'enfants où elle vit avec six autres personnes depuis plus de deux mois, à Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine,

Le policier aligne tous ses arguments: ses enfants et elle-même pourraient mourir, leur présence force l’armée ukrainienne à se concentrer sur la sécurité des civils au lieu de se concentrer sur les combats contre les Russes... Puis, voyant qu’il s’agit d’une cause perdue, il abandonne.

«Les gens ne saisissent pas entièrement la situation»

Des raisons irrecevables pour M. Levtchenko, âgé de 33 ans. «Je pense que les gens ne saisissent pas entièrement la situation», confie-t-il peu après avoir quitté la jeune mère. «Nous devons esquiver les bombardements et traverser des zones très dangereuses pour arriver jusqu’à eux, les nourrir et essayer de les évacuer.»

Selon les volontaires qui distribuent de l’aide alimentaire dans ce refuge, plus de 20 000 des 100 000 habitants de la ville ont décidé de rester dans la cité assiégée. Il n’y a déjà plus d’électricité ni de réseau téléphonique. L’eau courante ne coule plus depuis fin avril et chacun craint que le gaz ne soit coupé dans les prochains jours. Les quelques passants dans les rues de Lyssytchansk semblent pourtant imperméables aux tirs d’artillerie et de missiles provenant des troupes russes, dont l’objectif est d’isoler ce centre minier du reste de l’Ukraine.