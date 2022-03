Serin: «On se mêlera à la lutte pour la montée»

Alors que les joueurs ont repris

le chemin des terrains

d'entraînement, le président du FC Metz a dévoilé ses ambitions.

Bernard Serin : En tant qu’actionnaire majoritaire, je participais déjà à toutes les décisions, alors, dans le fond, cela n’a pas changé grand-chose. C’est surtout mon exposition aux médias qui a augmenté. J’ai aussi plus de proximité avec le groupe pro et avec les différents partenaires.

Joël Muller a une expérience immense et une connaissance incontestée du monde du football. Il a la mission de ressouder autour de lui les différentes composantes du club. Il sera, de ce fait, plus proche de l’entraîneur et il devra y avoir davantage de dialogue entre les deux.

Nous allons d’abord repartir avec les joueurs que nous avons sous contrat, qui sont largement capables d’être au niveau. Douze joueurs arrivent en fin de contrat et hormis Farina aucun de ces éléments n’a reçu de nouvelles propositions de contrat. Ensuite, l’évolution de l’effectif va dépendre des joueurs qui vont nous quitter. Pour l’instant, nous n’avons pas eu d’offres et seul un joueur, Renouard, a émis clairement des velléités de départ.

Un renfort a déjà été enregistré en la personne de l’attaquant béninois Omotoyossi et si je devais désigner une priorité pour le recrutement, je dirais que l’idéal serait de signer un milieu créatif gaucher et bon tireur de coups francs.

En s’installant durablement en Ligue 2, on ne se facilite pas la tâche. Nous devons faire des gestes en direction des différents partenaires. Tout en réaffirmant notre ancrage régional, il faudra trouver les arguments pour que nos différents partenaires nous maintiennent leur confiance. Ensuite, nous tâcherons d’élargir ces partenaires, notamment en direction du Luxembourg. Le monde économique luxembourgeois peut utiliser le FC Metz comme lieu de rencontre avec partenaires et clients. Une plate-forme de 800 mètres carrés devrait ainsi rapidement être aménagée pour répondre à ces impératifs.

Comme on le voit à l’étranger avec par exemple l’Emirats Stadium, un bon stade est un outil de travail indispensable. Nous continuons à insister auprès des pouvoirs publics. Avec la crise actuelle, la tendance serait à la rénovation du stade de Saint-Symphorien, moins coûteuse qu’un nouveau stade. Ces projets pourraient aussi intéresser la Fédération dans le cadre de l’Euro-2016. Le 20 juillet, un rendez-vous est prévu avec Frédéric Thiriez (président de la FFF) et Jean-Pierre Escalettes (président de la Ligue) pour examiner les différentes possibilités.

Lille est un très bon modèle. Dans les années 90, le club faisait l’ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 et avait aussi des infrastructures insuffisantes. En développant ses structures et son ancrage régional, Lille s’est maintenant stabilisé au plus haut niveau français.