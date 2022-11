Australie : Il meurt d’une morsure de serpent: son père ne l’avait pas pris au sérieux

Le petit Tristian Frahm, 11 ans, est mort le 20 novembre 2021 dans une maison du Queensland. Ce jour-là, l’enfant et son père rendaient visite à un ami à Murgon, un village rural situé à 260 kilomètres au nord de Brisbane. Alors qu’il jouait dehors, le jeune garçon s’est fait mordre par un serpent. Quand l’écolier a raconté à son papa ce qui lui était arrivé, celui-ci n’a pas pris son histoire au sérieux et est allé se coucher. Durant la nuit, l’enfant s’est levé parce qu’il se sentait mal, puis son corps sans vie a été retrouvé le lendemain matin près d’un hangar.

À l’époque des faits, le décès de Tristian avait plongé sa famille dans la plus grande détresse. «Les mots me manquent tellement, la peine est inimaginable. Je n’arrive toujours pas à y croire», avait écrit une proche, en légende de photos montrant le garçon en train de faire du patin à glace ou profitant de la vie. Dans son hommage, cette personne avait salué la mémoire d’un «petit héros». «Tu me manques de plus en plus chaque minute», avait-elle ajouté.