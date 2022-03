Servais servi en intégrale

Robert et Marie-Astrid. Lui, bûcheron illettré, solitaire et taiseux. Elle, citadine frivole, arriviste et délurée. Vingt-cinq ans les séparaient. Ils s’épousèrent pourtant... Avec l’édition intégrale de «La Hache et le fusil», Dupuis entreprend un programme de réédition en six volumes des douze tomes déjà parus de «La Mémoire des arbres». Un grand classique de la BD.