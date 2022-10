Coolio : Ses cendres dans des pendentifs pour ses enfants

Coolio n’en est plus à une frasque près. Même après son décès survenu le 28 septembre 2022. En effet, d’après TMZ, le rappeur américain, qui était âgé de 59 ans, vient d’être incinéré et l’utilisation de ses cendres est plutôt originale. Selon le site américain, les enfants de l’artiste ont prévu de récupérer les restes de leur père et d’en faire des bijoux. Chacun des sept rejetons va insérer une partie des cendres du défunt dans un pendentif et le faire monter en collier.