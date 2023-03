Aux États-Unis: Ses coaches refusent qu'il boive, il meurt de soif pendant l’entraînement

Des larmes plein les yeux, Kyle et Jackie Brace ont encore bien du mal à évoquer les derniers instants de leur fils Grant. Le 31 août 2020, l’étudiant de 20 ans a perdu la vie lors d’un entraînement de lutte sur le campus de l’Université des Cumberlands, dans le Kentucky. Deux ans et demi après le drame, l’institution est parvenue à un accord à 14 millions de dollars avec la famille de la victime. L’université souhaitait garder les détails de cet arrangement confidentiels, mais les parents de Grant ne l’entendaient pas de cette oreille. Dimanche dernier, ils ont brisé le silence sur le plateau de «Good Morning America» .

Le 31 août 2020, Grant participait à un entraînement de lutte, dirigé par deux coaches connus pour leurs méthodes extrêmes. Selon les parents du jeune homme, les entraîneurs ont forcé l’équipe à enchaîner les sprints en montant et en descendant une colline abrupte. Cet exercice, surnommé «la colline de la punition», a été effectué sous une chaleur d’environ 30 degrés. Épuisé, Grant a voulu arrêter son effort, mais l’un des coaches l’a menacé de l’expulser de l’équipe. L’athlète s’y est donc remis, avant de soupirer: «Je n’en peux plus. Je n’y arrive plus», selon un témoin.

Grant a ensuite supplié ses entraîneurs de lui donner de l’eau, mais ceux-ci ont refusé. «C’était horrible, absolument horrible. Toutes les gourdes étaient vides et nous n’avions pas le droit de retourner aux vestiaires jusqu’à la fin de la punition», a témoigné Alex Myers, un autre lutteur. Souffrant de narcolepsie et d’un trouble du déficit de l’attention, Grant prenait un médicament qui nécessitait un bon niveau d’hydratation. Une vidéo partagée par ses parents le montre essayant désespérément d’ouvrir une porte pour accéder à un point d’eau. Le malheureux sera retrouvé 45 minutes plus tard, inanimé à côté d’une fontaine éteinte.