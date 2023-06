Jade Lagardère: Ses enfants ne deviendront pas «des petits gosses de riches insupportables»

Comme toutes les mamans qui travaillent (NDLR: elle est aujourd'hui scénariste de bandes dessinées) elle jongle avec les activités et les états d'âme de Liva, 10 ans, Mila, 9 ans et Nolan, 7 ans. «On dit toujours ''petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes''. Je confirme!», lance-t-elle. «Ma fille Liva me sort des mots étonnants parce qu'elle les a entendus à l'école. Elle n'a que dix ans mais pense parfois qu'elle est ''grande'' et donc qu'elle peut tout faire! Il faut souvent rappeler les règles».