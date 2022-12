Au Luxembourg : Ses paris fous sur le Mondial lui rapportent 4 039 fois sa mise

LUXEMBOURG/QATAR – Un parieur du sud du Luxembourg a misé 6 euros sur quelques résultats improbables à la Coupe du monde de football. Il a raflé plus de 24 000 euros, indique la Loterie nationale.

Il a remporté 4 039 fois sa mise initiale de 6 euros! Un parieur du sud du Luxembourg a osé pronostiquer quelques résultats insolites à la Coupe du monde de football et a raflé 24 239 euros, indique ce lundi la Loterie nationale. Celle-ci propose depuis peu des bornes de paris sportifs.

Et notre heureux gagnant a tenté de combiner neuf matches sur une borne dans un bar du sud du pays. Il fallait donc que tous les résultats correspondent à son pronostic, sous peine de tout perdre. Mais l'audace paye, puisque les cotes des différents matches se multiplient entre elles. Le parieur chanceux a eu le nez creux, prévoyant notamment la victoire du Japon contre l'Espagne, du Cameroun contre le Brésil ou encore de la Corée du Sud contre le Portugal… Autant d'énormes surprises qui ont secoué cette Coupe du monde.

Pour la Loterie nationale, «ce type de gain est évidemment extrêmement rare et reste un coup de chance inouï pour le gagnant». Si vous voulez vous aussi tenter votre chance, il reste quatre matchs dans cette Coupe du monde… La Loterie rappelle au passage que l'ensemble de son résultat net est reversé à des bonnes œuvres via l'Œuvre nationale grande-duchesse Charlotte. Pour 1 euro misé, 25 centimes vont à une bonne cause.