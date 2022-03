Kunal Nayyar : Ses sacrifices pour «The Big Bang Theory»

À cause de la série dans laquelle il incarnait Raj Koothrappali, l’acteur a manqué toute une série d’événements qui se sont déroulés dans sa famille.

Invité de l’émission anglaise «Sunday Brunch» pour évoquer «Suspicion», un feuilleton dans lequel il joue et qui sera disponible le 4 février 2022, sur Apple TV+, l’acteur indien de 40 ans a évoqué les sacrifices qu’il a dû faire à cause de «The Big Bang Theory», qui était tournée en Californie. «Je vivais loin de ma famille restée en Inde et j’ai manqué beaucoup de naissances, de décès et d’anniversaires», s’est souvenu Kunal Nayyar.