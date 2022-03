SES sous un ciel sans un nuage

Outre de bons résultats, l'opérateur a annoncé le lancement réussi de son dernier satellite pour sa filiale New Skies.

Pourtant, 2008 n'a pas été de tout repos pour SES, avec la défaillance d'un satellite à peine un an après son lancement et l'arrêt de sa plate-forme IP-Prime. L'opérateur luxembourgeois a profité de la forte demande pour la télévision à haute définition et de la multiplication des supports pour les services vidéo.