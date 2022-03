Acceptation de soi - Ses taches, elle en a fait une force

Aujourd’hui, le mannequin franco-italien Maeva Giani Marshall assume ses taches. Instagram

«Je travaillais comme serveuse à New York sur un rooftop. J’ai commencé à avoir très mal à la jambe, très très mal, je ne dormais plus, j’ai passé deux mois cauchemardesques. Un matin, je me suis levée, je suis tombée par terre et je ne me suis pas relevée», raconte Maeva Giani Marshall – qui a défilé pour plusieurs créateurs durant la Fashion Week de Paris – à l’édition française du magazine Vogue.

Maeva Giani Marshall assiste au défilé Vivienne Westwood, samedi 5 mars à Paris. Pascal Le Segretain/Getty Images

Errance médicale

De retour en France et paralysée de la jambe droite, le mannequin franco-italien, alors âgé de 20 ans, passe une semaine à l’hôpital sans que les médecins ne puissent poser de diagnostic. «On m’a fait tous les tests possibles à Paris, sans succès, explique-t-elle. Après 6 mois, on a fini par me dire que c’était dans ma tête, que c’était psychologique, que j’étais soit folle, soit hypocondriaque. On a fini par me renvoyer chez moi en fauteuil roulant, shootée par les médicaments, sans que j’en sache plus sur ce qui m’arrivait.» Un traitement médicamenteux qui engendre une surproduction de mélanine et l’apparition de taches sur le visage de Maeva, quelques mois plus tard.

Maeva Giani Marshall défile pour Lecourt Mansion samedi 5 mars à Paris. Francois Durand/Getty Images

Des réactions haineuses

Une différence physique qui entraîne des réactions négatives en chaîne auxquelles la jeune femme n’était pas préparée. «Ça a commencé par les gens dans la rue: les regards, les pointages de doigts, certains me frottaient le visage pour voir si mes taches étaient vraies, d’autres me jetaient de l’eau en soirée et me demandaient pourquoi je me maquillais comme ça… Et puis les messages haineux sur Instagram», se souvient-elle. Une épreuve de plus pour Maeva Giani Marshall qui se remet à peine de plusieurs mois passés en chaise roulante et qui a recouvré la santé grâce à l’EMDR, une thérapie qui s’attaque aux traumatismes psychiques.

Inspirer les jeunes femmes

Face à ce déferlement de haine, elle se cache sous une casquette, des vêtements noirs et opte pour des séances de laser. Mais un jour, elle dit stop. En 2016, elle décide de devenir mannequin dans l’espoir de faire bouger les choses dans la mode et d’encourager les femmes à s’accepter telles qu’elles sont. «Je n’ai jamais voulu faire ça. Mais on m’a convaincue en me disant que je pourrais aider certaines jeunes filles à se sentir mieux», confie-t-elle.

Maeva Giani Marshall défile pour Maitrepierre dimanche 6 mars à Paris. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images