Prof au Luxembourg: Ses vidéos apprennent le français à près de 600 000 personnes

Tout a commencé en Angleterre, pendant le confinement au début du Covid. «Au début, c'était pour mon école. J'ai créé un petit compte Instagram pour garder les élèves un peu en contact avec le français, de manière différente. C'était un compte privé, les élèves ont apprécié, je me suis dit ''pourquoi ne pas rendre le compte public?''» Ce qu'il a fait avec succès, avant de lancer, quelques mois plus tard, la version TikTok de son compte.

Un peu plus de deux ans plus tard, Paul a quitté l'Angleterre pour le Luxembourg, où il enseigne toujours le français et l'espagnol à l'International School of Luxembourg (ISL). Ses vidéos pour apprendre le français ont, elles, continué et le compte «francaiscommejamais» est suivi par 580 000 personnes sur TikTok, 144 000 sur Instagram. «J'y fais des vidéos courtes, avec des notions basiques de français», explique l'enseignant de 27 ans, originaire de Biarritz. «Je présente du vocabulaire comme les Français le parlent tous les jours».