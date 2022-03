E. coli dans les pizzas en France : «Ses yeux se creusaient, j’ai vu mon fils mourir»

Une mère de famille française raconte comment son enfant de 4 ans a passé douze jours en réanimation à cause d’une bactérie présente dans des pizzas surgelées de la marque Buitoni.

Selon Santé Publique France, 75 cas étaient en cours d’investigation mercredi. Les enfants malades sont âgés de 1 à 18 ans. Deux sont décédés, même si le lien avec les pizzas n’a pas été confirmé dans leurs deux cas. Yatis, lui, s’est mis à vomir soudainement le 14 mars en début d’après-midi puis est allé se coucher, ce qui ne lui ressemble pas. Son médecin a d’abord pensé à une gastro, mais l’enfant ne mangeait plus rien, ne buvait plus rien et n’urinait plus. Lors d’une seconde visite chez le pédiatre, Aurélie lui a décrit les symptômes de son fils. «Je n’aime pas ça», lui a alors répondu le médecin.