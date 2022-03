Joey Barton : «Seul le PSG peut payer mon salaire»

Le milieu de terrain anglais de l'Olympique de Marseille s'est dit prêt à consentir des sacrifices pour rester à l'OM la saison prochaine. Des sacrifices financiers.

«Je veux rester à Marseille, je l'ai dit à la minute où je suis arrivé. J'ai discuté avec les dirigeants (de Marseille), mais j'ai un contrat avec QPR qui me paie un salaire important», a déclaré Barton à l'issue de la victoire (2-1) de l'OM face à Bastia lors de la 35e journée de Championnat de France. «Je suis réaliste, peut-être qu'en France seul Paris pourrait me payer le salaire que me verse QPR, mais je ne veux pas trop aller à Paris», a-t-il ajouté, en souriant.

Prêté à Marseille jusqu'en fin de saison par les Queens Park Rangers, qui seront relégués en 2e division anglaise, Barton touche un salaire d'environ 250 000 euros par mois, dont 100 000 environ pris en charge par Marseille. L'OM serait prêt à le conserver la saison prochaine pour un salaire compris entre 120 000 et 150 000 euros par mois. «L'argent n'est pas le plus important, je m'en fiche un peu. J'ai fait le choix de jouer pour Marseille, j'espère qu'on pourra trouver un compromis», a ajouté l'ancien joueur de Newcastle.

«Avec QPR, c'est un peu comme avec une ancienne petite amie. Quand on l'a trompée, on ne peut pas revenir», a encore plaisanté l'ex-bad boy du football anglais. Pour Barton, «ce serait un beau challenge de rester à Marseille si on se qualifie pour la Ligue des champions. Je n'ai jamais disputé cette épreuve, c'est un rêve pour moi. J'ai beaucoup d'affection pour les gens de ce club, tant que mon corps me le permettra, je donnerai tout pour ce club».