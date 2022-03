Première mondiale : Seul le soleil alimente les îles Tokelau

Le petit archipel du Pacifique s'est déclaré mercredi premier territoire au monde approvisionné à 100% en électricité d'origine solaire.

Les trois atolls de 1 500 habitants étaient jusqu'ici alimentés par des générateurs fonctionnant au diesel qui lui coûtaient un million de dollars néo-zélandais par an (environ 640 000 euros). «De nombreuses nations du Pacifique peinent à assurer un large accès de leur population à l'électricité et même lorsqu'elles y parviennent, le prix de l'électricité est une difficulté supplémentaire», a expliqué le responsable du projet, Mike Bassett-Smith, dans un communiqué. L'économie en diesel réalisée par les Tokelau ira à l'aide sociale, a-t-il précisé.

Ce minuscule archipel de 12 km², à mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, est doté d'un statut de "territoire associé" à Wellington. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Murray McCully a affirmé que la construction du réseau photovoltaïque aux Tokelau, d'un coût de 7 millions de dollars US (5,4 millions d'euros), était une première mondiale. Et d'autres États isolés du Pacifique, comme Tonga et les îles Cook, pourraient suivre, selon lui. «Ce projet est un parfait exemple de la façon dont les petites nations du Pacifique peuvent montrer la voie en matière d'énergies durables», a-t-il dit.