Seul Monaco veut encore défendre le thon rouge

Seul Monaco a proposé en juillet l’inscription du thon rouge sur la liste des espèces les plus menacées, en arguant de la disparition des deux tiers des stocks en Méditerranée, entre 1957 et 2007 et de 82 % en Atlantique ouest entre 1970 et 2007. La mesure aurait signifié l’interdiction totale de sa commercialisation internationale.