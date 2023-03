Pollution de l’air: Seul un millième de la population mondiale est à l’abri des particules fines

Et effectivement, plus elles sont petites, plus elles sont méchantes: les particules fines inférieures à dix microns pénètrent dans les fosses nasales. Celles qui mesurent moins de 2,5 microns dans les bronches et les alvéoles pulmonaires. Et les particules ultrafines inférieures à 0,1 micron peuvent même s’introduire dans les tissus pulmonaires et la circulation sanguine et y causer des dommages à long terme. Les conséquences possibles vont des maladies du système cardiovasculaire ou des voies respiratoires au cancer du poumon.