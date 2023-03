Emploi au Luxembourg: Seul un salarié sur quatre est luxembourgeois

Près d'un salarié sur deux est frontalier. Pexels

Fin 2022, le Luxembourg comptait 473 201 salariés, c'est 3,3% de plus que fin 2021. Parmi eux, 251 606 résidaient au Grand-Duché et 221 595 passaient la frontière tous les jours pour venir travailler depuis la France, la Belgique et l'Allemagne. Soit 46,8% du nombre total de salariés. Le plus gros bataillon de frontaliers reste celui des Français (118 958, soit 25,1%), devant les Allemands (51 675 soit 10,9%) puis les Belges (50 962 soit 10,8%).

Parmi les résidents, les salariés luxembourgeois n'étaient que 122 875 soit 26% du nombre total de salariés du pays, devant les citoyens de l'UE (22%) et des extracommunautaires (près de 5%). Ces derniers ont d'ailleurs connu une forte augmentation par rapport à fin 2021 (+17,9%) contre seulement +1,8% pour les salariés luxembourgeois et +4% pour les frontaliers.

La construction fragilisée

La restauration est la branche qui compte le plus grand nombre de salariés (103 571, +2,7% en un an), devant celle de l’administration et autres services publics (102 742). Cette dernière est une des plus dynamiques de 2022, juste derrière les activités spécialisées et les services de soutien (+4.5% sur un an, 80 338 salariés).

En 4e position pointe le secteur des activités financières et d'assurance (53 025, +3,9% sur un an). Au 5e rang, la branche de la construction et ses 51 483 salariés enregistre une des plus faibles croissances, (avec l'industrie, +1,8%), le secteur étant actuellement très fragilisé par la conjoncture.