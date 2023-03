Elections au Luxembourg: Seulement 12,5% des étrangers inscrits sur les listes

«Nous sommes très loin de notre but de faire participer tous ceux qui habitent dans nos communes», a reconnu sans ambages Emile Eicher (CSV), président du Syvicol (Syndicat des villes et communes du Luxembourg), jeudi lors d’un point sur la campagne «Je peux voter». Celle-ci invite les résidents étrangers à s’inscrire sur les listes électorales avant les communales du 11 juin, mais ils n’étaient que 12,5% à avoir accompli la démarche fin février, soit 32 197 personnes. «Pourtant, c’est très simple, il suffit d’aller sur le site Myguichet.lu», sourit Corinne Cahen (DP), ministre de l’Intégration.

Des différences selon la nationalité et l'âge

Des différences existent selon les origines des résidents. Ainsi, 19% des Allemands et des Danois, ou encore 23% des Néerlandais sont inscrits, contre 3,4% des Chinois et 5,2% des Brésiliens. «Les citoyens de pays nordiques sont plus intéressés, aussi parce que chez eux les communes ont davantage de pouvoirs», analyse Emile Eicher. Il note que «le taux augmente cependant chez les Portugais», aujourd’hui à 16%. L’âge se ressent aussi dans les taux d’inscription, puisque celui-ci dépasse 26% chez les plus de 65 ans, contre 8% chez les 35-44 ans et… 1% chez les 18-24 ans!