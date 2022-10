Grève du 18 octobre : Seulement un TER sur deux entre Luxembourg et Thionville

La grève prévue mardi à la SNCF risque de générer «de fortes perturbations» dans les trains, avec jusqu'à «un train sur deux» affecté dans certaines régions, a assuré lundi le ministre français délégué chargé des Transports Clément Beaune sur France Inter. Et c'est bien ce qu'il va se passer sur la ligne Metz-Luxembourg ce mardi 18 octobre.

Sur la soixantaine de trains prévue entre les capitales mosellane et luxembourgeoise, une trentaine circulera, selon la SNCF. Entre 5h et 8h30, il faudra compter sur neuf trains contre 14 habituellement. Même chose au retour entre 16h45 et 20h: seulement 8 trains quitteront Luxembourg direction Thionville contre 14 habituellement.