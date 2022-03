Covid-19 au Luxembourg : Seuls 10% des 5-11 ans ont un schéma vaccinal complet

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé a rencontré les représentants de l’OKAJU (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher) pour faire le point.

À noter que depuis le début de la pandémie, plus de 145 enfants ont été hospitalisés à la Kannerklinik pour COVID-19 aigu, dont plus de la moitié étaient des nourrissons et nouveau-nés. Une quinzaine d'enfants en âge d'être scolarisés ont été admis à cause du syndrome inflammatoire multisystémique associé à l’infection au Covid-19, communément appelé «PIMS».