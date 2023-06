Logement: Seuls trois logements sur 100 sont abordables au Luxembourg

«Nous aidons directement le secteur»

L'État peut-il faire progresser le parc de logements abordables, malgré la crise actuelle dans la construction? «Nous aidons directement le secteur grâce aux investissements publics, répond le ministre. En temps de crise, la main publique doit investir encore plus. Le pacte Logement 2.0 (25 millions d'euros ont été alloués aux communes en 2022 pour le logement abordable) et les mesures de soutien (enveloppe de 150 millions d'euros) pour le secteur de la construction dynamiseront encore davantage cette lancée vers le changement structurel du logement au Luxembourg».

Depuis 2020, les lois de financement de 6 nouveaux projets de logements abordables de grande envergure (Kehlen, Wiltz, Dudelange, Mamer, Biwer et Diekirch) ont été votées par la Chambre des députés. Ces projets, qui sont en train d'être réalisés, représentent plus de 2 100 logements et une participation étatique de plus d'1,1 milliard d'euros. De plus, d'ici 2027, les promoteurs sociaux ont annoncé la livraison de 3 900 logements supplémentaires dans plus de 250 autres projets.