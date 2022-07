Variole du singe : Sexe, âge: l'OMS esquisse le profil type des malades

Un premier portrait des malades touchés par la flambée actuelle de cas de variole du singe se dessine, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le profil le plus commun est celui d'un homme de moins de 40 ans, vivant en Europe, ayant des relations sexuelles avec des hommes, et présentant des éruptions cutanées sur tout le corps et de la fièvre. Il ne s'agit là que d'un portrait grossier, dont le profil est représentatif de celui de la majorité des malades.

Avec 81.6% des 6 027 cas recensés dans le monde, l'Europe reste de très loin la région la plus touchée par la vague actuelle de cas de variole du singe, détectée en mai, en dehors des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, où le virus est endémique. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne sont les pays les plus touchés au monde, avec plus de 1 000 cas chacun. La France comptait 498 cas au 6 juillet, selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le Luxembourg en est à 8 cas.