Alexandra Paressant : Sexe avec Govou, «Secret Story»: elle dit tout!

Confirmant des rumeurs, Alexandra Paressant assure qu’elle entrera dans l’émission de TF1 avec Zahia et balance sans compter. Vrai ou faux? A vous de juger!

Alexandra Paressant s’est fait un nom sur des mensonges, prétendant avoir couché avec Tony Parker ou Ronaldinho. Il est donc toujours difficile de savoir si ce qu’elle affirme est véridique ou uniquement sorti de son imagination.

Contactée par téléphone, la jeune femme assure en tous les cas qu’elle participera à «Secret Story 4» avec Zahia et que toutes deux auront un secret commun. Une information qui ne sera finalement pas vérifiable avant le terme de l’émission. Une chose est sûre, elle n’entrera pas lors du prime de ce soir.

Alexandra affirme également avoir eu une liaison avec Sidney Govou, le footballeur international français, et ne plus avoir de contact avec une partie de sa famille depuis qu’elle s’est lancée dans le mannequinat.

Vous allez donc entrer dans l’émission «Secret Story 4»?

Alexandra Paressant: Oui. Mais par contre les dates qui ont été citées dans la presse sont fausses puisque nous-mêmes n’avons pas le droit de communiquer la date de notre entrée. Pour le moment je suis en vacances dans le Sud donc mon entrée se fera plus tard. En fait les guests – parce que je ne suis pas la seule – rentrent plutôt vers la fin du jeu.

Mais Angélique Sansonetti [directrice artistique d'Endemol. ndlr.] affirme dans un journal belge que votre entrée dans la Maison n’aurait pas de sens parce que vous connaissez déjà tous les secrets…

C’est normal qu’elle ait dit ça. Comme on entre en guests, notre but n’est pas de découvrir des secrets. Les autres candidats doivent eux percer les nôtres. Mais Endemol fait beaucoup de buzz autour de l’arrivée des guests, même dans l’After-Secret sur TF1.fr ils en ont parlé.

Et qui seront les autres guests?

J’entrerai avec Zahia et un humoriste dont je ne connais pas le nom. Zahia doit d’ailleurs donner prochainement une interview à ce sujet pour un magazine français.

Zahia, vous la connaissiez déjà?

Je la connaissais de soirées, puisque nous avons des amis en commun et que nous fréquentons les mêmes clubs. Paris, quand on sort souvent, c’est petit. Nous sommes amies.

Elle vous avait parlé de ses relations avec les footballeurs?

On parlait de contacts avec des footballeurs. Toutes les filles qui sortent dans des clubs comme le Milliardaire, le World Place, l’Etoile ou le VIP à Paris en connaissent puisque les joueurs sortent dans ces boîtes après les matches.

Vous avez aussi eu des relations avec des footballeurs?

J’ai fait beaucoup de business avec la presse par rapport à mon histoire avec Tony Parker. Mais la seule vraie relation que j’ai eue avec un footballeur connu - outre quelques joueurs de Ligue A – c’est avec Sidney Govou.

Une relation… tarifée?

Non, pas du tout. Je n’ai jamais fait la même chose que Zahia. Je n’ai jamais rien demandé en échange, au contraire. Une fois un footballeur a proposé à une amie et à moi 100 euros pour rentrer en taxi mais nous avons refusé pour ne pas avoir cette image.

Votre idylle avec Govou est-elle récente?

Je l’ai rencontré il y a deux ans à Paris alors que lui jouait à Lyon.

Quel sera votre secret dans l’émission?

J’aurai un secret commun avec Zahia dont l’intitulé est «Nous sommes amies depuis 3 ans malgré les scandales». En fait nous devrons jouer les filles qui ne se connaissent pas bien mais ne s’apprécient pas en entrant dans l’émission.

Des rumeurs disaient que votre secret serait d’avoir un ex en commun…

Oui nous avons un ex en commun, Sidney Govou. Mais cela ne sera pas notre secret. Nous avons aussi de nombreux amis en commun, comme Abou, dont je suis très proche depuis des années.

Vous suivez la saison en cours de «Secret Story»?

Pas assidûment mais j’ai vu quelques émissions. Par contre je peux vous dire que certains secrets ont été inventés par la production. Certains candidats ont des personnalités atypiques, ce qui plaît à la prod, mais pas de secret percutant, alors on leur en donne un. C’est le cas d’Alexandre [dont le secret est d’être un vampire. ndlr.]. Je l’ai su par un paparazzo français très connu. D’ailleurs on avait contacté un de mes amis en lui proposant ce secret et en lui disant qu’on allait lui poser des faux crocs.

Toutes ces rumeurs sur votre entrée à «Secret Story 4» n’est-ce pas finalement un moyen de faire votre promo?

Non. Vous savez j’ai beaucoup utilisé la presse par rapport à Tony Parker mais je n’ai plus besoin de faire ce genre de choses. Je préfère me concentrer sur du concret, sur du travail plutôt que de jouer avec les médias. J’ai sorti un livre que j’ai défendu et là je sors mon single en octobre. J’ai même reçu une proposition de Cauet que j’étudie en ce moment. Mais rien n’est sûr donc je n’en parle pas trop. Il rentre de Miami le 15 août donc on verra.

Une proposition pour de la télévision?

En fait l’idée serait de faire une version française de l’émission de téléréalité «Simple Life». Cauet produirait l’émission et Jérôme Anthony [animateur français ayant collaboré à «La Nouvelle Star». ndlr.] écrirait le concept. Mais rien n’est sûr.

Ce qui est concret c’est que vous vous lancez dans la musique?

Oui, je vais sortir en septembre mon single «Génération Média», qui raconte mon histoire. Il parle de Tony Parker, Eva Longoria, Thierry Henry, Ronaldinho, etc. De tous les business que j’ai pu faire avec la presse. C’est une chanson un peu ironique.

Vous êtes l’auteure des paroles?

Non. C’est la maison Natsis Music qui m’a contactée via Facebook en me disant: «On a une chanson pour toi». Quand j’ai vu les paroles, j’ai flashé et signé avec eux. Mais comme ils ont mal géré ma «carrière» j'ai voulu changer de label et nous nous sommes séparés à l'amiable.

Mais vous chantiez déjà avant?

Je chante juste mais je ne peux pas dire que je suis une chanteuse, ce serait mentir. Le morceau est très arrangé donc je peux chanter en live mais par-dessus la chanson. Je ne suis pas une vraie chanteuse.

Comment avez-vous été contactée pour «Secret Story»?

J’avais passé le casting de la deuxième saison. Mais la prod a été refroidie par la sortie dans la presse des histoires avec Ronaldhino. Et une semaine avant le début de l’émission on m’a proposé de participer en tant que guest.

Et vous avez tout de suite accepté?

De nombreuses personnes, dont mon attaché de presse, m’ont déconseillé de le faire. Mais plus on me dissuade, plus j’ai envie de le faire. J’ai hésité parce que les candidats de «Secret Story» n’ont plus trop la cote. L’année passée, les clubs déboursaient jusqu’à 3 000 euros pour les avoir dans leur boîte alors que ceux de la saison actuelle n’auront pas plus de 700 euros.

Les 60 000 euros offerts par la prod vous ont aidé à accepter?

Ce montant n’est pas exact. Il a été exagéré par Sud Presse qui l’a publié. Il s’agit d’environ 40 000 euros. Une somme pas négligeable bien sûr. Mais il faut penser que l’étiquette téléréalité reste après coup. Mais bon, comme j’ai déjà l’étiquette du «scandale Tony Parker» qui me colle à la peau, une de plus ou de moins…

Là vous allez vous lancer dans la musique, mais avant cela, de quoi viviez-vous?

De 17 à 23 ans j’ai été mannequin. J’ai aussi joué dans une série qui s’appelle «Le Lycée» et dans quelques petits programmes et j’ai fait les cours Florent. J’étais vraiment intermittente du spectacle… pour le plus grand désarroi de mes parents.

Ils ne voyaient pas votre choix d’un bon œil?

Mon père a tout simplement arrêté de me contacter depuis. Il ne m’a pas renié mais voulait que je sois commerciale comme lui et que je travaille avec lui sur Chambéry. Mais ce n’est pas du tout mon truc. A part ma mère, le reste de ma famille n’existe plus. Ce sont des provinciaux qui ne comprennent pas que le mannequinat puisse être un travail et pas seulement un hobby. J’ai alors quitté le domicile et me suis installée à Paris. Pour être honnête avec vous, l’histoire de Tony Parker était aussi une sorte de vengeance envers mon père puisque j’ai gardé son nom de famille. De toute façon je n’attends plus rien de lui et de ma sœur. Ma famille se résume à ma mère et ma meilleure amie Ornella.

Vous n’avez pas de fiancé?

J’ai un copain mais je ne veux pas dire que c’est sérieux parce que sinon je vais m’attacher et je serai malheureuse. On est ensemble depuis quelques mois.

Et lui, qu’a-t-il pensé de votre choix d’aller dans «Secret Story»?

Cela ne lui posait aucun problème. En plus il est d’origine italienne donc il ne comprenait pas trop.