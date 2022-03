Sexualité : Sexe et handicap, un skieur argentin brise les tabous

C'est le «monsieur sexe» des Jeux paralympiques de Pékin: le skieur argentin Enrique Plantey veut briser les tabous autour de la sexualité des personnes atteintes de handicap.

«J'utilise souvent du Viagra»

Outre des conseils tirés de leur propre expérience, Enrique et Triana proposent des discussions en ligne avec des sexologues et des thérapeutes. Afin de «briser les tabous», le couple a également rédigé un guide pratique «pour expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire dans leur vie sexuelle», explique Enrique.

La plupart des hommes qui viennent le voir lui posent des questions sur un sujet bien précis: l'érection. «Personnellement, j'utilise souvent du Viagra, qui me permet d'avoir une érection. Mais comme je ne ressens rien en-dessous de la ceinture, que j'utilise ou non mon pénis pendant l'acte, ça ne change rien en termes de sensations», explique l'Argentin. «Donc avec Triana, on travaille et on promeut ce qu'on appelle le para-orgasme: c'est-à-dire essayer de trouver des sources de plaisir dans toutes les parties du corps, pas seulement au niveau des parties génitales».