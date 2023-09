L’homosexualité toujours proscrite dans 64 pays

Si les droits des personnes LGBT+ progressent dans le monde, comme à Hong Kong où la justice s'est prononcée mardi pour l'union civile, l'homosexualité reste illégale dans 64 pays, surtout en Afrique et en Asie.

Un crime passible de la peine de mort

Selon les dernières données de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (Ilga), les relations entre personnes de même sexe sont réprimées dans 64 pays sur 193, et passibles de la peine de mort dans 12 d'entre eux, essentiellement des pays musulmans à la législation inspirée de la charia.

La peine capitale est ainsi appliquée en Iran, en Arabie saoudite, au Yémen, en Mauritanie et dans le nord du Nigeria. Le petit sultanat de Brunei a instauré en 2019 la peine de mort par lapidation pour les relations entre personnes du même sexe, mais devant le tollé international, il a annoncé un moratoire. Dans d'autres pays (Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie et Émirats Arabes Unis), elle est applicable mais n'est pas prononcée.

L'Ouganda, pays à majorité chrétienne, s'est ajouté en mai à cette liste, avec la promulgation d'une loi prévoyant la peine capitale pour «homosexualité aggravée», sentence qui n'est toutefois plus appliquée depuis des années dans le pays.

Illégale et réprimée

En Afrique, une trentaine de pays disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité. En Tanzanie, elle est ainsi punie d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. En Gambie ou au Kenya, les peines peuvent atteindre 14 années d'emprisonnement.

Toujours selon l'Ilga, l'homosexualité est illégale dans près de la moitié des pays d'Asie et peut entraîner une peine de plusieurs années de prison comme en Birmanie ou au Koweït. Au Bangladesh, les homosexuels risquent la réclusion à perpétuité alors qu'en Malaisie, la sodomie est passible de 20 ans de détention et de coups de fouet.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, l'homosexualité est encore illégale dans six pays, dont le Guyana et la Jamaïque. Au Guyana, bien que la loi ne soit pas appliquée, l'homosexualité masculine est théoriquement passible d'emprisonnement à vie.