Musique: Shakira chante avec ses fils dans son nouveau clip

Dans cette chanson, la star, fraîchement installée à Miami, s’adresse à Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans: «Tu m’as appris que l’amour n’est pas une arnaque et que quand il est réel, ça ne s’arrête pas. J’ai fait en sorte que tu ne me voies pas pleurer, que tu ne voies pas ma fragilité.» Elle poursuit en disant que les aimer anesthésie sa douleur et que tout ce qu’elle désire, c’est être avec eux.