Nouvelle idylle: Shakira en couple avec Lewis Hamilton? La rumeur se fait (très) persistante

La chanteuse colombienne et le pilote de F1 se seraient rapprochés ces dernières semaines et seraient plus que de simples amis.

Les deux stars seraient plus que des amis. AFP

Début mai, en marge du Grand Prix de Miami, la rumeur d’une liaison avec Tom Cruise avait fait sourire Shakira qui avait rapidement fait taire les murmures. Après tout, elle était simplement venue assister à la course dans la ville où elle a décidé de refaire sa vie après son divorce avec Gerard Pique.

Sauf qu’un mois plus tard, on la retrouvait au Grand Prix de Barcelone et le week-end dernier à Silverstone pour le Grand-Prix de Grande-Bretagne. Soit la chanteuse colombienne s’est prise de passion pour les sports mécaniques, soit elle avait très envie de passer du temps… avec Lewis Hamilton.

Parce qu’à Miami, ce n’est pas Tom Cruise qui l’a fait craquer mais bien le pilote britannique avec qui elle a fait connaissance et qui lui a visiblement tapé dans l'œil.

Selon The Sun, après la course qu’il a bouclé en troisième position, le Britannique et la Colombienne ont filé dans un club de Londres, le célèbre «Tape London».

«Elle semblait passer un bon moment et dansait près de la table où elle était assise avec Lewis», a indiqué une source au tabloïd. Si la chanteuse a quitté la soirée vers 3h30, le pilote a poursuivi la fête jusqu’au petit matin. «Pour deux personnes qui disent qu'il n'y a rien de romantique entre elles, elles semblaient très proches».

Shakira, 46 ans, s’est séparée du footballeur Gerard Piqué l’année dernière après plus de 11 ans de relation et deux petits garçons, Milan, 10 ans et Sasha 8 ans. Trompée, la chanteuse a d’ailleurs réglé ses comptes en chanson. De son côté, Lewis Hamilton, 38 ans, a enchaîné les conquêtes et n’a pas eu de relation suivie depuis sa longue mais chaotique idylle avec la chanteuse Nicole Scherzinger (de 2007 à 2015).