Sexisme : Shakira est-elle trop belle pour être trompée?

De nombreux internautes se sont «vautrés» dans le sexisme après avoir appris la séparation de la chanteuse colombienne et du footballeur espagnol.

Coup de tonnerre sur la planète people: Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation samedi, après plus de 10 ans de vie commune. S'en est suivi un torrent de commentaires sexistes, comme l'ont relevé nos confrères du Parisien. Mais comment Piqué a «pu osé tromper une femme aussi belle que Shakira?». Ne vous êtes-vous même pas posé la question?

«Dans quel monde tu trompes Shakira?», «Un mec sort avec Shakira et il trouve quand même le moyen de la tromper»... Sous-entendant que Shakira était «trop belle pour être trompée» et définissant ainsi qui mérite ou pas d'être trompée. «À partir du moment où Piqué trompe Shakira de quoi je suis à l’abri moi?», lance une twittos, liant ainsi - sans doute sans en avoir conscience - la beauté et l'obligation de fidélité et du même coup «excusant» la tromperie concernant les femmes ne répondant pas aux critères de beauté de la société.