À Miami: Shakira met le holà: «Elle n'est pas intéressée par Tom Cruise»

Deux célibataires célèbres, riches, beaux et talentueux côte à côte et la Toile s'enflamme: Shakira et Tom Cruise ont fait une apparition ensemble au Grand Prix de Miami ce week-end et les fans rêvaient déjà d'une idylle hors norme. Et si un proche de l'acteur américain a indiqué que celui-ci n'avait pas été insensible au charme de la Colombienne, cette dernière a mis les choses au clair. «Shakira a passé un bon moment avec Tom au GP de F1, mais elle n'est pas intéressée de sortir avec lui», a indiqué une source proche de la chanteuse à US Weekly. Elle a découvert les rumeurs sur Internet et les a trouvées «hilarantes mais absolument fausses».