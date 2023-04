En Espagne: Shakira mise à la porte par le père de Gerard Piqué

Ce dimanche, la chanteuse de 46 ans aurait donc quitté Barcelone et mis le cap sur la Floride, aux États-Unis, en compagnie de ses deux enfants, Milan et Sasha, dont elle a la garde. Elle devrait s'installer à Miami, où elle possède un luxueux manoir de quelque 15 millions d'euros. Shakira a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram.

«Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre dans la recherche du bonheur. Merci à tous ceux qui ont affronté tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j’ai appris que l’amitié est sans aucun doute plus longue que l’amour, a-t-elle écrit. Merci à tous ceux qui m’ont encouragée, séché mes larmes, m’ont inspirée et m’ont fait grandir. Merci à mon public espagnol qui m’a toujours couverte de son amour et de sa loyauté».