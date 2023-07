Musique: Shakira terrifiée par un rat sur le tournage d’un clip

Dans la vidéo, on peut voir la chanteuse allongée sur une surface boueuse. Elle porte un costume de sirène et une perruque rose. Et alors qu’elle chante, la caméra zoome soudain sur un rongeur qui se dirige droit vers l’artiste. Celle-ci aperçoit rapidement l’animal. Sa réaction ne se fait pas attendre: elle grimace, pousse un cri et se redresse rapidement. Le rat ne semble pas préoccupé par sa réaction. Il enjambe une partie de la perruque restée au sol et poursuit sa route.