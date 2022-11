Rupture : Shakira va déménager à Miami avec ses deux fils

À l'issue de négociations marathon, la chanteuse et son bientôt ex-mari Gerard Piqué sont parvenus à s'entendre sur la garde de leurs enfants.

La rencontre entre les deux stars a commencé lundi après-midi, pour se terminer aux premières heures du jour mardi matin, a indiqué la presse espagnole: réunis dans leur ancien domicile commun dans la banlieue de Barcelone, Shakira et Gerard Piqué sont tombés d'accord sur la garde de Milan, 9 ans et Sasha, 7 ans. Un compromis trouvé après l'annonce de leur séparation en juin dernier, à cause d'une supposée infidélité de l'Espagnol.