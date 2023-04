Guerre en Ukraine: Le Shakhtar Donetsk vient en aide aux soldats blessés et aux orphelins

Le Shakhtar Donetsk au soutien des soldats blessés et des orphelins

Avant l'invasion russe de l'Ukraine, le Shakhtar Donetsk se préoccupait surtout de gagner des matches et des trophées, mais depuis un an, il a dû élargir son horizon, bien au-delà des terrains de football: il prend en charge les frais médicaux pour des soldats blessés et trouve des foyers pour les orphelins de guerre.

Le club a ainsi permis via sa fondation Shakhtar Social, à cinq soldats grièvement blessés de se faire soigner en Israël, aux Etats-Unis et en Espagne, pour un coût de 100 000 euros par soldat. «Vous ne pouvez pas imaginer la gravité de leurs blessures», explique le président du club, Sergey Palkin, lors d'un entretien téléphonique à l'AFP. «Deux sont paralysés et les autres souffrent de blessures catastrophiques après l'explosion d'un missile».

«Nous nous sommes occupés de 31 enfants qui ont perdu leurs parents en raison du conflit et nous les avons placés dans 17 foyers», précise Palkin.

Le Shakhtar, qui n'évolue plus à Donetsk depuis la guerre du Donbass en 2014 et qui dispute désormais ses matches de championnat à Lviv, après avoir quitté Kiev l'an dernier, s'occupe aussi de «plus de 2 000 réfugiés de l'Est de l'Ukraine», précise son président.