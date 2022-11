Carnet rose : Shanna Kress a accouché: «Le plus beau jour de notre vie est arrivé»

«Le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fils est à nos côtés», a écrit Shanna Krasse sur Instagram avant de s'adresser à son fils, Loüka: «Depuis ta naissance on sait ce que signifie d’être fiers et comblé (...) Et puisque tes parents t’ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d’amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites».

«On a rejoint notre petit nuage»

«Ne nous en voulez pas les amis si on n’est pas très présents pour le moment, on a besoin de profiter avant que le temps nous échappe», poursuivent les heureux parents. «Depuis près d’une semaine on a rejoint notre petit nuage.. et on ne sait pas quand on y redescendra». En bons candidats de téléréalité, ils promettent évidemment de partager «dès que possible une vidéo sur notre chaîne YouTube, dans laquelle on découvrira l’accouchement et notre séjour à la maternité».